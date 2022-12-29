Стало известно, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году Эксперт Лебединская: страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируют на 4,8%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 января в России начнут действовать основные меры по поддержке населения в 2023 году. Однако некоторые из них вступят в силу позже. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ предупредила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, с 1 нваря начнутся индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4,8%, также будет введено универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных. Оно будет ориентировано на нуждающихся и окажется привязано к доходу семьи и наличию у нее имущества. Кроме того, с начала года пособия по больничным и ряд других выплат начнут получать исполнители по договорам ГПХ.

С 1 января будет увеличен размер материнского капитала на первого ребенка — до 524,5 тысячи рублей. При рождении второго ребенка мать получит 168,6 тысячи или 693,1 тысячи, если первое пособие не получали. Возрастет единовременная выплата при рождении ребенка и размер минимального пособия по уходу до полутора лет.

Также с 1 апреля социальные и государственные пенсии увеличатся на 3,3%.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 января 2023 года в России повысится размер МРОТ и прожиточного минимума, что приведет к росту социальных пособий. Кроме того, он отметил, что с нового года появятся единые условия для выплат семьям с детьми, а создание Социального фонда упростит получение господдержки.

Перед этим Совет Федерации одобрил закон об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 рубля. Закон позволит повысить заработную плату около 3,5 млн работников бюджетной сферы. 19 декабря федеральный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.