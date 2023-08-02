Стало известно, почему суд не заключил под стражу мать челябинского маньяка Baza: суд не нашел оснований для ареста матери Ческидова, 14 лет удерживавшего пленницу

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Владимир Ческидов

Мать Владимира Ческидова, удерживавшего в плену женщину с 2009 года, не заключили под стражу, так как в материалах досудебного производства не было достаточно данных о ее причастности к преступлению, сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на выдержки из решения суда. Следователи настаивали на помещении женщины в СИЗО, так как она может скрыться или уничтожить важные улики.

В материале досудебного производства отсутствуют достаточные данные, указывающие на причастность Ческидовой В. А. к преступлению, — сказано в документе, который опубликовал канал.

Ранее стало известно, что житель поселка Смолино Челябинской облаcти удерживал в плену женщину, похищенную в 2009 году. Он заставлял ее убирать и готовить, а также избивал и насиловал. Когда мужчина уходил, он cвязывал пленницу, пристегивал ее к балке и заклеивал рот скотчем. Так как дом был окружен забором, соседи не знали о происходящем. Женщине удалось сбежать, когда мать Ческидова вызвала скорую психиатрическую помощь сыну, угрожавшему убийством и ей, и пленнице.

Позднее на суде Валентина Ческидова утверждала, что пленница жила с ее сыном добровольно, в их доме всегда были открыты двери, и женщина могла спокойно уйти.