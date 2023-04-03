Стало известно, почему многие женщины отказываются от отношений Психолог Солис назвала карьерные амбиции причиной для женщины отказаться от отношений

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В современном мире наблюдает тенденция, когда женщины все чаще отказываются от отношений. Одними из самых популярных причин для такого решения являются карьерные амбиции и стремление к независимости, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Юлия Солис. По словам специалиста, на желание женщины жить без мужчины влияет много факторов.

Важно понимать, что выбор жизни без мужчин — это личный выбор каждой женщины и зависит от многих факторов, таких как жизненный опыт, культурный и социальный контекст. <...> Не стоит забывать о таких причинах, как личные предпочтения, карьерные амбиции, финансовая независимость, негативный опыт в прошлых отношениях, — пояснила психолог.

Специалист отметила, что решение отказаться от отношений с мужчинами не зависит от возраста. Молодые девушки предпочитают посвятить себя карьере и личным амбициям, некоторые предпочитают жить для себя после болезненного расставания. Часто в зрелом возрасте причиной отказа от отношений может быть развод или потеря партнера.

По словам Солис, в современном мире женщины могут финансово себя обеспечивать, что позволяет им оставаться независимыми от других. Кроме того, отказ от отношений с мужчинами может быть частью борьбы с патриархатом и системой, способом выразить свою индивидуальность. Многие женщины не хотят терять свободу и понимают, что могут сделать себя счастливыми самостоятельно.

В целом не стоит забывать, что каждый человек уникален и имеет свои собственные мотивации и причины для принятия решений, в том числе и женщины, которые выбирают жизнь без мужчин, — заключила психолог.

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