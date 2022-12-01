Данные из корпоративного справочника «Билайна» попали в открытый доступ

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Данные из корпоративного справочника «Билайна» оказались в открытом доступе, сообщили РИА Новости в пресс-службе сотового оператора. В компании отметили, что персональной информации клиентов ничто не угрожает. Сотрудники «Билайна» начали расследование инцидента.

Данные наших клиентов в безопасности. Информацию о попадании в открытый доступ данных из корпоративного справочника, который доступен каждому сотруднику «Билайна», подтверждаем, — говорится в сообщении.

В октябре Минцифры РФ опровергло появившуюся в СМИ информацию об утечке данных с «Госуслуг». В ведомстве отметили, что во фрагменте предполагаемой утекшей базы данных нет набора параметров, которые есть в стандартных учетных записях на портале.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что хакеры слили в открытый доступ в интернете данные пользователей портала. Всего было опубликовано около пяти тысяч строк с персональными данными за период с 12 декабря 2015 года по 24 января 2021 года. Авторы публикации утверждали, что слитыми оказались Ф. И. О. пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, пол, даты рождения, адреса регистрации и фактического места жительства, данные паспортов, СНИЛС и ИНН.