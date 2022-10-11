В Сеть утекли данные пользователей «Госуслуг»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакеры слили в открытый доступ в Интернете данные пользователей портала «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Утечки информации» со ссылкой на источник. Уточняется, что всего было опубликовано около пяти тысяч строк с персональными данными. Информация в них содержится за период с 12 декабря 2015 года по 24 января 2021 года.

Авторы публикации утверждают, что слитыми оказались ФИО пользователей, их адреса электронных почт, номера телефонов, пол, даты рождения, адреса регистрации и фактического места жительства, данные паспортов, СНИЛС и ИНН.

Отмечается, что в конце 2021 года исходный код портала взломали. Тогда сообщалось, что исходный код ресурса «Госуслуги» оказался в свободном доступе в Интернете. Хакерам удалось скачать незашифрованные исходные коды. Подобным образом также удалось получить сертификаты ЕСИА. Как выяснилось, портал «Госуслуги» был создан на базе «Битрикс», а ЕСИА — на базе OpenID.

В свою очередь, основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашот Оганесян подтвердил факт утечки кодов и сертификатов из открытого репозитория, однако заявил, что речь идет об исходном коде регионального портала госуслуг (РПГУ) Пензенской области. По данным эксперта, пользовательские данные утечка не затронула.