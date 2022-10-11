Минцифры опровергло утечку данных с портала госуслуг

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Минцифры России опровергло появившуюся в СМИ информацию об утечке данных с Госуслуг. Как сообщается на сайте министерства, во фрагменте предполагаемой утекшей базы данных нет набора параметров, которые присутствуют в стандартных учетных записях на портале.

Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена, — подчеркивается в сообщении.

В министерстве уточнили, что данная база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей и не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей. Самих пользователей вновь призвали не сообщать незнакомцам личную информацию и тщательно проверять адреса, с которых приходят якобы «официальные» письма, во избежание реальных утечек информации.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что хакеры слили в открытый доступ в интернете данные пользователей портала. Всего было опубликовано около пяти тысяч строк с персональными данными за период с 12 декабря 2015 года по 24 января 2021 года. Авторы публикации утверждают, что слитыми оказались ФИО пользователей, их адреса электронных почт, номера телефонов, пол, даты рождения, адреса регистрации и фактического места жительства, данные паспортов, СНИЛСы и ИНН.