Стало известно о состоянии актрисы Талызиной «112»: состояние актрисы Валентины Талызиной оценивают как стабильное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики оценивают состояние актрисы Валентины Талызиной, которую недавно экстренно госпитализировали, как стабильное, передает Telegram-канал «112». По его данным, 88-летней артистке диагностировали коронавирусную инфекцию и бронхит.

Как стало известно каналу, врачи отмечают положительную динамику в состоянии актрисы. Ожидается, что ее выпишут через несколько дней.

Telegram-канал Mash писал, что артистку госпитализировали из-за диагностированной у нее бронхопневмонии, или очаговой пневмонии. При этом заболевании происходит воспаление отдельных участков легких. По информации канала, Талызина находится в больнице с 21 января, ей ставят капельницы. Кроме того, отмечает канал, народной артистке РСФСР сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

23 января в театре им. Моссовета отменили спектакли с участием Валентины Талызиной на неопределенный срок, сообщила пресс-секретарь учреждения Татьяна Горина. По ее словам, в труппе надеются, что актриса скоро поправится.

Ранее появилась информация о том, что советской актрисе Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию, что угрожает инсультом головного мозга. Согласно данным, женщина обратилась к врачам несколькими днями ранее из-за жалоб на сердце. Уточняется, что в настоящий момент Лужина проходит амбулаторное лечение, принимает необходимые препараты и соблюдает диету.