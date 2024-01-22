Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали народную артистку РСФСР Валентину Талызину. По информации канала, у нее диагностировали бронхопневмонию.



Сегодня актрисе исполнилось 89 лет. По данным канала, в больницу она попала накануне, 21 января. Как сообщила Mash дочь Талызиной, сейчас артистка лежит под капельницами, тест на коронавирус показал отрицательный результат.



Талызина прославилась ролями в фильмах «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Афоня», «Невероятное приключение итальянцев в России», а также «Ирония судьбы, или С легким паром!», где она не только сыграла свою роль, но и озвучила главную героиню Надю. Всего она появлялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Талызина также известна благодаря озвучиванию картин: одна из самых известных ее ролей — мама Римма в серии мультфильмов «Простоквашино».