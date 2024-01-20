SHOT: звезде советских фильмов грозит инсульт головного мозга SHOT: советской актрисе Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Лужина

Telegram-канал SHOT сообщил, что советской актрисе Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию, что угрожает инсультом головного мозга. По его информации, женщина обратилась к врачам несколькими днями ранее из-за жалоб на сердце. Канал уточнил, что в настоящий момент Лужина проходит амбулаторное лечение, принимает необходимые препараты и соблюдает диету.

По информации канала, актрисе необходимо измерять артериальное давление и записывать показания в дневник. В публикации уточняется, что Лужина имеет гипертонию третьей степени, а в 2017 году она перенесла операцию на сердце и удаление тромба. По данным SHOT, в августе 2023 года ее экстренно госпитализировали, и сердце пришлось запускать током, а уже в декабре этого же года у нее случился приступ.

Мерцательная аритмия характеризуется нерегулярными сокращениями сердца. Она может начинаться внезапно и длиться несколько суток, после чего ритм приходит в норму.

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