В театре Моссовета заявили об отмене спектаклей из-за болезни Талызиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВалентинаТалызина

В театре им. Моссовета отменили спектакли с участием народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, сообщила NEWS.ru пресс-секретарь учреждения Татьяна Горина. По ее словам, в труппе надеются, что актриса скоро поправится.

Уже известно, что Валентина Илларионовна заболела. Сейчас она находится в клинике на обследовании. Спектакли с ее участием отменены на неопределенный срок. Мы надеемся, что это ненадолго, и артистка скоро поправится, — сообщила Горина.

Telegram-канала Mash сообщил, что артистку экстренно госпитализировали из-за диагностированной у нее бронхопневмонии, или очаговой пневмонии. При этом заболевании происходит воспаление отдельных участков легких.

По информации канала, Талызина находится в больнице со вчерашнего дня. Mash со ссылкой на дочь советской звезды сообщает, что сейчас актрисе ставят капельницы. Кроме того, отмечает канал, артистке сделали тест на коронавирус — исследование показало отрицательный результат.

Талызина прославилась ролями в фильмах «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Афоня», «Невероятное приключение итальянцев в России», а также «Ирония судьбы, или С легким паром!», где она не только сыграла свою роль, но и озвучила главную героиню Надю. Всего она появлялась более чем в 100 фильмах и сериалах.