Стало известно о пользе молодого картофеля в борьбе со старением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В клубнях молодого картофеля, который выкапывают спустя две недели после начала цветения, содержатся сильнейшие антиоксиданты — биофлавоноиды, они благотворно влияют на здоровье и способствуют борьбе со старением. Как сообщает Live 24, этот овощ также препятствует развитию опухолей и укрепляет стенки сосудов.

Как и все свежие овощи, молодой картофель невероятно богат биофлавоноидами — сильнейшими антиоксидантами. Они продлевают здоровье и молодость и препятствуют развитию опухолей, а также укрепляют стенки сосудов и клеток, — пишет издание.

В картофеле содержится большое количество витаминов A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, а также холина, ниацина и фолиевой кислоты, однако в молодой картошке витамина С втрое больше, чем в полностью созревшем клубне. По данным СМИ, молодой картофель отличается отсутствием жиров и холестерина, а также малым количеством простых сахаров. Зато в этом овоще содержится много клетчатки и органической кислоты.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что зелёную картошку категорически запрещено употреблять в пищу. По её словам, этот продукт крайне опасен для здоровья и может привести к летальным последствиям из-за содержания соланина. Чтобы картофель не зеленел, эксперт посоветовала хранить его в тёмном месте.