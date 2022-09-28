Стало известно о новом формате водительских прав с 1 октября Юрист Безделин: вместе с цифровыми правами нужно иметь при себе пластиковое удостоверение

Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

С 1 октября российские автомобилисты смогут предъявлять полиции электронные водительские права. Новые правила начнут действовать пока в виде эксперимента. В этой связи водителям также необходимо иметь при себе стандартное пластиковое удостоверение. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал юрист Дмитрий Безделин.

Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в Правила дорожного движения пока только готовятся, — отметил эксперт.

До того момента водители обязаны иметь при себе стандартный документ. В ином случае может грозить штраф в размере 500 рублей. Безделин также отметил, что электронные права в виде индивидуального QR-кода доступны в мобильном приложении «Госуслуги Авто».

Юрист рассказал, что в настоящее время разрабатывается формат электронного полиса ОСАГО — также в виде QR-кода.

Ранее сообщалось, что автолюбителям могут ограничить водительские права, если их долг по алиментам превышает сумму в 10 тысяч рублей. Это означает, что уклонисту нельзя будет управлять транспортным средством, а за нарушение ограничения ему грозят обязательные работы или полноценное лишение прав.