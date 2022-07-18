Стало известно, на сколько подорожал школьный набор Средняя цена школьного набора в России выросла на 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подготовка к школе

Средняя цена школьного набора в России выросла на 15%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс». Такой рост эксперты связывают с высоким спросом со стороны родителей, которые стали следовать стратегии «запасливого потребления». Многие начали приобретать большой объем товаров заранее, чтобы избежать подорожания к началу школьного года.

Набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей) в среднем стоил 784 рубля (+12% к 2021 году). Объем этих продаж в натуральном выражении подскочил на 61%. Средний чек при покупке дневника составил 163 рубля (+46%), цена школьной формы составила 2,9 тыс. рублей (+8%). Весь список товаров в качестве условного минимального набора школьника (без учета трат на повседневную одежду и принадлежности) в июне — июле составлял 13,3 тыс. рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году, — говорится в сообщении.

В России объявили конкурс эскизов школьной формы для учеников младших классов. Как рассказала исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Марина Мокшина, лучшие модели одежды будут рекомендовать всем школам страны. При этом в движении не намерены делать новую форму обязательной.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что в России нет массового запроса на ношение формы, а конкурс от РДШ направлен скорее на развитие творческого потенциала.