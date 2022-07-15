Для младших школьников создадут единую форму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России объявили конкурс эскизов школьной формы для учеников младших классов, сообщает «Парламентская газета». Как рассказала исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Марина Мокшина, лучшие модели одежды будут рекомендовать всем школам страны. При этом в движении не намерены делать новую форму обязательной.

Каждый человек — это индивидуальность, а в подростковом возрасте это особенно выражено. Если ребенок одет в комфортную, стильную одежду, а самое главное, что эту одежду выбирает он сам, то, конечно, уровень его уверенности растет, — сказала Мокшина.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что в России нет массового запроса на ношение формы, а конкурс от РДШ направлен скорее на развитие творческого потенциала. Поучаствовать в нем смогут дети от 8 до 18 лет, их родители и специалисты в области воспитания.

В 2021 году аналитики подсчитали среднюю стоимость необходимых для школы предметов и назвали общую сумму, необходимую для сборов первоклассника к 1 сентября. Новую школьную форму, рюкзак, кроссовки, сменную обувь и спортивную одежду родители могли приобрести по среднему чеку в 7700 рублей.