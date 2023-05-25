Стало известно меню ужина в Кремле для лидеров Евразийского форума Лидеров II Евразийского форума потчевали в Кремле рыбой и рулетом с ягненком

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После пленарного заседания II Евразийского форума, который прошел в Кремле 24 мая, для его участников был подан ужин, в меню которого в том числе вошел рулет из баклажанов с ягненком, а также затейливо приготовленная ледяная рыба с пюре из пастернака, сообщает LIFE.ru.

Как уточняет издание, в качестве закусок, помимо сочного рулета из баклажанов с ягненком и томатным соусом, также был подан лосось с салатом из авокадо. Кроме того, в меню вошли питательный сырный крем-суп с гренками и освежающий шербет из лайма. Также гостям предложили на выбор два вида основного блюда: оригинально приготовленную ледяную рыбу с пюре из пастернака и стейк из телятины с картофелем и перечным соусом. На десерт подали нежное пирожное «Два шоколада».

Как сообщалось ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании II Евразийского экономического форума, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зародился на кухне у президента России Владимира Путина, когда российский лидер пригласил к себе домой его и тогдашнего президента Украины Леонида Кучму. Президент Белоруссии отметил, что это был хороший замысел, и подчеркнул, что вместе с Украиной тогда было разработано 28 документов, но потом Киев отошел от этого процесса.