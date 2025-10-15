Стало известно, кто займется делом экс-замглавы Минобороны России

Уголовное дело против экс-замминистра обороны России, генерала Павла Попова, рассмотрит 235-й гарнизонный военный суд, сообщили РИА Новости в СК РФ. Бывшего чиновника обвиняют в коррупции. Следствие собрало достаточно доказательств, а также составило утвержденное обвинение, расследование завершилось.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, — уточнили в ведомстве.

Попова обвиняют по нескольким статьям УК РФ. Экс-замглавы Минобороны уличен в получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия в соответствии с ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 222 и ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что Попов отверг обвинения в причастности к коррупционным преступлениям. Адвокат Денис Сагач подтвердил, что его подзащитный отрицает нарушение закона. При этом военный суд 21 августа продлил Попову арест до 21 ноября 2025 года.