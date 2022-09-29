Стало известно, кому выдают удостоверения об отсрочке от призыва «Объясняем.рф»: удостоверения об отсрочке от призыва выдают лишь имеющим бронь

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Удостоверения об отсрочке от призыва по частичной мобилизации получат лишь лица, имеющие бронь, сообщается на портале «Объясняем.рф». Остальным категориям граждан такого рода документы не выдаются.

Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения [об отсрочке от призыва в период мобилизации] не выдаются, — говорится в сообщении.

Ранее Банк России запросил у крупных кредитных компаний списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, но претендуют на бронь. В подобный список можно включить не более 30% персонала организации. Аналогичные списки, по словам источников, составлялись и в страховых компаниях. Запросы на предоставление списков получили все системно значимые банки, списки необходимо было направить в ЦБ 28 сентября. Основными критериями для включения в список были наличие высшего образования и критическая важность работы сотрудника.

В свою очередь Минцифры обратилось к руководителям отечественных IТ-компаний и операторов связи с призывом позаботиться о сотрудниках, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также их семьях. Речь идет о денежных выплатах и оформлении полисов ДМС.