Стало известно, кому в России в два раза увеличат пенсии с 1 мая Экономист Финогенова: россиянам старше 80 лет с 1 мая увеличат пенсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 мая для россиян старше 80 лет в два раза будет увеличена пенсия, заявила агентству ПРАЙМ профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, надбавку также получат работники гражданской авиации и угольной промышленности.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, которым по состоянию на 1 мая исполнится 80 лет, вырастет в два раза и составит 15 134 рубля в месяц, — сказала Финогенова.

Экономист отметила, что будет увеличена пенсия для работников летних экипажей гражданской авиации и угольной промышленности. По словам Финогеновой, эта мера связана с тяжелыми условиями труда. Размер прибавки будет зависеть от размера зарплаты и стажа.

Такие выплаты по повышенной ставке будут производиться четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, отметила Финогенова. Она напомнила, что к 9 Мая ветераны ВОВ войны получат единоразовые выплаты в размере от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона.

Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, что начиная с 1 мая пенсии наличными россиянам будет доставлять только «Почта России». Эксперт добавил, что положенные выплаты наличными средствами можно будет получить в почтовом отделении вместо банковских касс.