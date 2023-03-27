Стало известно, кому могут предоставить льготную ипотеку после чиновников Политолог Солонников: военнослужащим могут предоставить льготную ипотеку вслед за чиновниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие и сотрудники системы безопасности могут быть следующими категориями граждан после чиновников, кому предоставят льготную ипотеку, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Комментируя ситуацию «Царьграду», он пояснил, что это связано с прозрачным финансированием и выгодой для строительных компаний.

Я думаю, что дальше точно такой же закон будет приниматься для военнослужащих, для сотрудников системы безопасности и так далее. То есть все, кто имеет финансирование за счет бюджета — очень прозрачно. И очень выгодные клиенты для строительного бизнеса, — уточнил эксперт.

По словам Солонникова, основная цель льготной ипотеки для чиновников заключается в поддержании строительной отрасли в России. Власти разрабатывают новые методы поддержки, которые помогут повысить конкурентоспособность и сохранить на местах специалистов. В таком ракурсе чиновники оказываются удобной категорией, так как имеют четкие гарантии, а их доходы прозрачны. Он уточнил, что в основном проект направлен на Москву, так как в регионах зарплаты чиновников ниже.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов тоже указал на сложность приобретения жилплощади в регионах даже при условиях льготной ипотеки. Кроме того, он отметил, что рассчитывать на субсидирование ипотечной ставки возможно только тем, кто в данный момент является госслужащим. За счет этого планируется стимулировать чиновников дольше оставаться на службе.

Министерство финансов России в 2023 году предложит предоставлять государственным служащим льготные условия для ипотеки. Предложенные инициативы направлены на мотивацию чиновников к «долгосрочному эффективному труду».