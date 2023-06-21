Стало известно, когда Северный флот получит новый ракетоносец ТАСС: Северный флот получит ракетоносец проекта 955А «Дмитрий Донской» в 2026 году

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Ракетоносец проекта 955А «Дмитрий Донской»

Ракетоносец проекта 955А «Дмитрий Донской» будет передан Северному флоту в 2026 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, боевой аппарат будет спущен на воду через два года. Новый атомоход получит модифицированную паротурбинную установку и станет издавать меньше шумов.

Подводный крейсер «Дмитрий Донской» является преемником одноименного тяжелого ракетоносца ТК-208, его строят специалисты Северного машиностроительного предприятия («Севмаш»).

Ранее сообщалось, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. По словам главы общероссийского Движения поддержки флота Владимира Мальцева, подлодка будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске.

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