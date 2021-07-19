Стало известно, когда апробируют чип для выявления коронавируса

Апробация разрабатываемого в России биочипа для определения возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе и коронавируса, пройдёт в 2023--2024 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Уточняется, что до этого времени будет разработан протокол пробоподготовки различного типа биологического материала. Кроме того, разработчики оценят точность получаемых результатов от чипа — их будут сравнивать с результатами полимеразной цепной реакции.

Только когда предварительные испытания завершатся успешно, биочип начнут испытывать на модельных образцах пациентов. При этом уточняется, что сам чип не вживляется в организм пациента.

Он выглядит как небольшая пластина размером 25×75 мм, на которой искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять «генетический портрет» возбудителей внебольничных пневмоний, — сказали в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной.

Там отметили, что сам по себе чип является экспресс-тестом. Определение возбудителя пневмонии будет проводиться так: у пациента берут биологический материал и отвозят в лабораторию. Затем специалисты проводят исследование образцов с помощью чипа.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор намерен создать биочип для тестирования на коронавирусную инфекцию. Прототип чипа разработают после изучения региональных особенностей пневмоний.