В состав VK Fest в Москве добавили известного рэпера Рэпер MACAN выступит в рамках VK Fest в Москве

Фото: Социальные сети

Рэпер MACAN

Организаторы VK Fest добавили хип-хоп исполнителя MACAN в список выступающих на фестивале в Москве, говорится в пресс-релизе VK. В 2022 году рэпера признали артистом года по версии «VK Музыки». В рамках своего выступления музыкант исполнит знакомые слушателям хиты и новые композиции. По словам директора музыкальных и событийных проектов VK Константина Сидоркова, компания продолжает искать новых артистов, чтобы сделать состав выступающих максимально разнообразным.

Мы рады анонсировать расширение списка артистов на московской сцене — музыкальная программа столицы становится все более разносторонней. Мы постоянно стараемся сделать наш лайнап разнообразнее и продолжаем работать над этим даже после старта фестивального месяца. Делаем всё для того, чтобы посетители VK Fest могли послушать самых популярных и талантливых музыкантов, — сказал Сидорков.

Хедлайнерами фестиваля станут певица ANNA ASTI и хип-хоп исполнитель Баста. Они выступят на Синей сцене VK Fest 15 и 16 июля.

Ранее сообщалось, что все пользователи соцсети «ВКонтакте» смогут увидеть фильм о масштабном месячном туре VK Fest, прошедшем в российских городах, это лучшие моменты крупнейшего open-air страны во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи. Кроме того, организаторы проведут трансляцию выступлений из Москвы.

Пользователи смогут наблюдать в прямом эфире выступления артистов на московской Синей сцене. Среди них Баста, JONY, ANNA ASTI, HammAli & Navai, «Иванушки International», GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ и другие. Также зрителям будет доступна трансляция с Белой сцены, где выступят Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66 и другие.