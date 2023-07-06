VK Fest проведет стрим с московского фестиваля 15-16 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все пользователи соцсети ВКонтакте смогут увидеть фильм о масштабном месячном туре VK Fest, прошедшем в российских городах, это лучшие моменты крупнейшего open-air страны во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи. Кроме того, организаторы проведут трансляцию выступлений из Москвы.

Увидеть, что происходило на фестивале в течение месяца, а также московский стрим можно будет в сообществе VK Fest. Трансляция начнется 15 июля в 12:00 и продолжится 16 июля, сообщают организаторы.

Пользователи смогут наблюдать в прямом эфире выступления артистов на московской Синей сцене. Среди них — Баста, JONY, ANNA ASTI, HammAli & Navai, «Иванушки International», GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ и многие другие. Также зрителям будет доступна трансляция с Белой сцены, где выступят Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66 и другие.

Для людей с ограничениями по слуху будет организован перевод трансляции на язык жестов.

Фильм о VK Fest станет самым масштабным онлайн-событием за всю историю фестиваля. <...> В фильм войдут не только самые запоминающиеся моменты с фестивальных площадок из четырех городов, но и прямая трансляция с топовыми артистами из Москвы. Это будет финальная нота нашей длительной программы, которая еще раз объединит всех в онлайне, — рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

VK Fest уже покорил Дальний Восток, стал главным развлекательным событием года в Сибири и порадовал масштабной программой Санкт-Петербург. 8 июля фестиваль пройдет в Сочи, а завершится грандиозным шоу в московском парке Горького 15-16 июля.

Ранее сообщалось, что хедлайнером фестиваля VK Fest-2023 в Москве станет рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста. Он выступит 16 июля на Синей сцене.