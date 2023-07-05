Стало известно, какой смузи самый полезный Диетолог Мухина назвала смузи с содержанием белков, жиров и углеводов самым полезным

Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Самым полезным смузи является напиток, в котором содержатся белки, углеводы и жиры, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В беседе с «Москвой 24» она объяснила, что такой смузи может заменить полноценный прием пищи. Врач отметила, что он может содержать творог, растительные жиры, фрукты, овощи или ягоды.

Белки нам может дать наличие в смузи творога, а полезные растительные жиры легко получить из авокадо или кокоса. Углеводы плюс клетчатка — это фрукты, овощи, ягоды. Это может быть морковь, малина, голубика, ежевика, яблоки, банан, брокколи или шпинат, — уточнила Мухина.

По словам диетолога, в таком смузи присутствуют аминокислоты, антиоксиданты и минералы. Напиток дает энергию, а также может поднять настроение. Специалист советует в качестве подсластителя использовать трегалозу. Этот углевод не напрягает поджелудочную железу и является безвредной альтернативой обычному сахару.

Диетолог Евгений Арзамасцев ранее рассказал, что для полезного бутерброда следует использовать натуральные продукты вместо колбасы. По его словам, хорошо подойдут индейка, говядина, яйца или соленая рыба: в них содержится необходимый для организма белок.