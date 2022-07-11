Стало известно, какие женщины чаще страдают от алкоголизма Американские ученые заявили, что прием спиртного в одиночку повышает риск развития алкоголизма на 35%

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Ученые из университета Карнеги-Меллона пришли к выводу, что употребление спиртного в-одиночку увеличивает риск развития алкоголизма. Согласно результатам исследования, которые были опубликованы на сайте ResearchGate, пьющие в одиночестве люди подросткового возраста становятся зависимыми от алкоголя на 35% чаще. Как отмечают исследователи, сильнее всего это отражается на женщинах.

В эксперименте приняло участие 4,5 тысяч американцев, за состоянием которых следили в течение 17 лет — с 18 до 35 лет. Специалисты систематически опрашивали их на тему того, как часто, где и с кем они выпивают.

Анализ показал, что у молодых людей, выпивающих в одиночестве, зависимость возникала на 35% чаще нежели у тех, кто употреблял спиртное в компании.

Большинство молодых людей выпивает в компании, однако значительная доля из них пьет и в одиночестве. Наши многолетние наблюдения подтвердили, что подобная привычка является одним из самых надежных и уникальных индикаторов развития алкоголизма в будущем, — заявил один из членов исследовательской группы, доцент Кейси Кресуэлл.

Также он подчеркнул, у лиц женского пола, выпивающих в одиночестве, вероятность возникновения пагубной привычки может быть еще выше, в связи с физиологическими особенностями организма.

Ранее врач-нарколог Михаил Тетюшкин рассказал, как наследственность может влиять на развитие вредных зависимостей, в частности алкоголизма. По его словам, она действительно имеет важную роль, но только в том случае, если человек и без этого регулярно пьет.