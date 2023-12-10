Стало известно, как поступят с покусавшей младенца в Новой Москве овчаркой SHOT: покусавшую младенца в Новой Москве овчарку передадут в питомник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкую овчарку, которая едва не растерзала трехмесячного младенца в Новой Москве, хозяева передадут в питомник, сообщает Telegram-канал SHOT. В ближайшее время пса заберет заводчик, у которого семья пострадавшего ребенка покупала животное.

По словам матери младенца, овчарке три года. Она часто гуляла по участку у дома без поводка, поскольку до инцидента агрессии не проявляла.

Женщина также рассказала, что ее сын уже прооперирован. Мальчик остается в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что матери пострадавшего ребенка грозит уголовное дело и, возможно, длительный срок лишения свободы. По его словам, действия женщины создали опасность не только для ее сына, но и для других людей.

Как сообщалось, собака напала на ребенка во время прогулки, когда его мать на несколько минут зашла домой. Вернувшись, она увидела, что пес вытащил младенца из коляски и треплет на снегу. В результате мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные раны живота, спины и ног.