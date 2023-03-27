Стало известно, как отказ от сахара влияет на качество сна Диетолог Чехонина рассказала об улучшении качества сна при отказе от сахара

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Сокращение потребления сахара в ежедневном рационе положительно скажется на качестве сна, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что из-за сладкого в организме происходит всплеск энергии, поэтому сахоросодержащие продукты лучше употреблять утром или днем. Кроме того, отказ от сахара хорошо отразится на состоянии кожи и общем самочувствии.

Отказ от сахара хотя бы в минимальных значениях позволит улучшить сон, обеспечить восстановление, а значит, и самочувствие, и внешний вид. <...> Если мы энергию получаем с утра, в первой половине дня, то, естественно, наш организм ее расходует. А если мы будем получать ее в вечернее время, то ее всплеск может нарушить наш сон и ночной отдых, — отметила диетолог.

По словам Чехониной, избыток сахара не только откладывается в виде лишнего веса, но и встраивается в структуру белка, что ухудшает состояние кожи. Из-за этого появляются ранние морщины, теряется эластичность кожи. Специалист посоветовала отказаться от покупных соков, колбасы и соусов, так как они содержат большое количество сахара.

Диетолог пояснила, что исключение из рациона сахоросодержащих продуктов уменьшает риск инсулинорезистентности, из-за которой глюкоза в крови не поддается контролю. Кроме того, отказ от сладкого снижает риск ожирения печени.

Диетолог Наталья Круглова ранее предупредила, что полный отказ от сахара во время похудения может привести к срывам. Эксперт отметила, что абсолютный запрет «повышает тревожность» вокруг сладостей и фастфуда.