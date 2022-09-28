Стало известно, как мобилизованные будут выплачивать алименты «Объясняем.рф»: алименты мобилизованных будут вычитать из их денежного довольствия

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У мобилизованных, которые обязаны выплачивать алименты, сумма выплат будет вычитаться из денежного довольствия, сообщает портал «Объясняем.рф».

Военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов, — сказано в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что мобилизованных граждан не будут освобождать от алиментов с довольствия и страховых выплат, поскольку денежное довольствие представляет собой такую же зарплату, как и на «гражданке», а сами алименты могут налагаться на довольствие и дополнительные выплаты. Она отметила, что прежде чем обсуждать идею освободить мобилизованных от уплаты алиментов, необходимо подумать, как защитить в этом случае детей.

Юрист Людмила Александрова ранее рассказала, что мужчины в попытке обмануть женщин из-за алиментов могут официально перейти на минимальную оплату труда или, в случае рождения ребенка во второй семье, снизить суммы выплаты на первого. Она отметила, что в первом случае человеку приходится договариваться непосредственно с работодателем. Эксперт указала на то, что можно доказать, что мужчина намеренно скрывает свои доходы.