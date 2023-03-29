Стало известно, как лучше бронировать летние туры Эксперт по туризму Мельник порекомендовал бронировать летние туры до конца марта

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Задумываться о раннем бронировании летних туров лучше начинать еще в декабре, порекомендовал эксперт по туризму Николай Мельник. Он объяснил Lenta.ru, что стоит приобрести тур до 31 марта, так как после этого цены начнут стремительно расти. Это связано с увеличением спроса на поездки как по России, так и за границу с середины марта.

У большинства туроператоров ранее бронирование заканчивается 31 марта, после этого цены пойдут в динамику, и, к сожалению, я прогнозирую их достаточно хорошее увеличение, потому что спрос с середины марта очень большой, он пошел не только на Россию, но и на заграницу, — пояснил эксперт.

Эксперт уверен, что в этом году россиян вряд ли порадуют «горящие» путевки за границу. По его мнению, туроператоры будут завышать цены не только на отели, но и на авиабилеты из-за отсутствия чартерных рейсов и российских авиалиний. Собираясь за рубеж на отдых важно учитывать, что в случае отмены рейса деньги за отель россиянам не вернут, поэтому стоит выбирать уже проверенные направления, такие как Турция, Египет и Арабские Эмираты.

Бронировать туры в Сочи тоже рекомендуется заранее, так как существует вероятность, что в таком случае постояльцу отеля могут предоставить скидку. Мельник предупредил, что для этого придется организовывать поездку самостоятельно, так как туроператоры не являются физическими лицами и на них акционные предложения не распространяются.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян ранее объяснил рост цен на отдых в Сочи монопольным положением курорта из-за ограничения транспортной доступности в Крым. Эксперт уточнил, что в России нет юридических норм, которые позволили бы на государственном уровне регулировать цены на отдых, из-за чего бизнесмены сами занимаются ценообразованием.