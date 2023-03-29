Стало известно, почему выросли цены на отдых в Сочи Вице-президент АТА Мкртчян назвал монопольное положение причиной роста цен на отдых в Сочи

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рост цен на отдых в Сочи связан с монопольным положением курорта из-за ограничения транспортной доступности в Крым по России, рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. Комментируя ситуацию в беседе с «360», эксперт уточнил, что в России нет юридических норм, которые позволили бы на государственном уровне регулировать цены на отдых, из-за чего бизнесмены сами занимаются ценообразованием.

Там, где бизнес создан без государственного участия, то есть государство не выделило ни одного рубля, ни одной копейки владельцу отеля или ресторана, или самолета, естественно, там не имеют права также регулировать цены. Потому что, если ты не хозяин, никаких прав у тебя нет, — отметил вице-президент АТА.

На всем Черноморском побережье только в Сочи открыт аэропорт, из-за чего добраться до Краснодара, Анапы и того же Крыма для туристов становится сложнее, пояснил эксперт. По словам Мкртчяна, на полуостров также нельзя добраться из Сибири даже на поезде. Крайней точкой, откуда в Крым ходят поезда, остается Омск, при этом ходят они не каждый день, а перевозку осуществляет частная компания, которая не может обеспечить такое же удобство пассажирам, как РЖД.

В связи с этим россияне выбирают в качестве отдыха Сочи, где отельеры прекрасно понимают свое монопольное положение и поднимают цены на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Также на рост стоимости влияет то, что люди приобретают билеты и бронируют отели заранее.

Поэтому люди уже заранее, особенно из этих регионов, что я сказал — Сибирь, Дальний Восток — покупают билеты в Сочи, естественно, разогревая там цены, — заключил эксперт.

Ранее предприниматель Артем Венскель предположил, что самыми популярными среди россиян местами для отдыха за границей в 2023 году станут Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также есть интерес к таким курортам, как Шри-Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.