Стало известно, как изменились траты россиян на сборы детей в школу Lenta.ru: средний чек на часть товаров для школы в России снизился

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пользователи российских интернет-магазинов стали тратить меньше денег на покупку школьных товаров, чем в прошлом году, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные аналитического сервиса Moneyplace. Средний чек товаров для школы упал с 5% до 49%. Отмечается, что россияне стали гораздо чаще приобретать рюкзаки, тетрадки, письменные принадлежности, а также обучающие пособия.

Согласно данным маркетплейса Ozon средний чек на рюкзаки упал с 1565 до 1196 рублей, более чем в три раза снизились траты на школьную форму — с 1041 до 346 рублей. Также значительно вырос спрос на бумагу и письменные принадлежности.

Немного другая статистика у Wildberries — на 52 рубля вырос средний чек на школьные принадлежности, на 49 рублей — на учебную литературу. При этом спрос увеличился в 1,3 и 2,4 раза соответственно.

Ранее стало известно, в этом году базовый «набор первоклассника» обойдется родителям мальчика в 22,3 тысячи рублей, а девочки чуть дороже — 26,8 тысячи рублей. Сборы в школу по сравнению с прошлым годом увеличились для первоклассницы на 11,25%, а первоклассника — на 13,91%.

В базовый набор входят одежда, семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и ручек, набор фломастеров и альбом.