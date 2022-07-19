Стало известно, что сок из пакета убивает поджелудочную железу Доктор Бергман рассказал, что сок из пакета убивает поджелудочную железу и вызывает диабет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал о том, почему не следует употреблять пакетированный сок. По его словам, в составе напитка нет важных витаминов, вместо этого сок содержит красители и консерванты. По словам специалиста, частое употребление сока из пакета может вызвать ряд хронических заболеваний.

В таких соках нет ничего для здоровья — сплошные ароматизаторы, сахар и консерванты. Из-за них в два раза быстрее убивается поджелудочная железа, гораздо быстрее можно заработать реактивный панкреатит, сахарный диабет второго типа, — отметил он.

Бергман добавил, что с подобной опасностью может столкнуться и потребитель других вредных напитков — коктейлей, энергетиков, алкоголя с сахаром. Он советует сократить их применение или полностью вычеркнуть из рациона.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что лучший напиток для похудения — это обычная негазированная вода, так как именно она помогает привносить в состав клеток все самое необходимое для функционирования организма. Также она отметила, что подслащенная или фруктовая вода будет действовать не так эффективно.