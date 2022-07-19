Диетолог рассказала о лучшем напитке для похудения Диетолог Королева назвала обычную воду лучшим напитком для похудения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучший напиток для похудения — это обычная негазированная вода, так как именно она помогает привносить в состав клеток все самое необходимое для функционирования организма, считает диетолог Маргарита Королева. Она уточнила в разговоре с «Москвой 24», что вода способствует естественной детоксикации.

Благодаря ей поддерживается естественная детоксикация организма, ведь мы подвержены влиянию токсических продуктов из состава внешней среды, из состава еды, которую мы едим, из состава воздуха, которым мы дышим. Вода поддерживает высокий метаболизм, то есть скорость обмена веществ. Это особенно важно знать тем, кто имеет существенный избыток массы тела и хочет расстаться с лишними килограммами, — заверила Королева.

Она подчеркнула, что речь идет именно об обычной воде, подслащенная или фруктовая будет действовать не так эффективно. Диетолог напомнила: количество потребляемой воды должно рассчитываться из расчета 32 грамма на один килограмм веса. Королева также порекомендовала не смешивать питье с приемом пищи, по ее мнению, это два раздельных процесса.

Ранее стало известно, что гранатовый сок способен помочь контролировать уровень сахара в крови. В эксперименте проверили влияние разовой дозы сока на здоровых людей. У тех, у кого был низкий уровень инсулина натощак, уровень глюкозы значительно упал через 15 минут.