Учёные назвали моментально снижающий уровень сахара напиток Учёные выяснили, что гранатовый сок способен помочь контролировать уровень сахара в крови

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Гранатовый сок способен помочь контролировать уровень сахара в крови, сообщает Live 24 со ссылкой на исследование группы учёных. В эксперименте проверили влияние разовой дозы сока на здоровых людей. У тех, у кого был низкий уровень инсулина натощак, уровень глюкозы значительно упал через 15 минут.

Отмечается, что гранатовый сок содержит большое количество антиоксидантов.

Одна из теорий заключается в том, что антиоксиданты связываются с сахаром и предотвращают влияние на уровень инсулина. Хотя механизмы воздействия гранатового сока на уровень сахара в крови не совсем ясны, существует большое количество исследований, подтверждающих его действие, — пишет издание.

Терапевт Татьяна Романенко ранее назвала основные причины колебания уровня сахара в крови. Он может изменяться после приема пищи или лекарственных препаратов, а поступлению сахара в клетки организма способствует выработка гормона инсулина, объяснила врач. Терапевт добавила, что у здоровых людей через несколько часов после еды уровень сахара приходит в норму. Если этого не происходит, то, скорее всего, речь идет о патологии.