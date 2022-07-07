Стало известно, какое будущее ждет Хованского Адвокат Хованского Передрук не исключил, что блогера оправдают после переквалификации статьи на более мягкую

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Юрий Хованский

Адвокат российского блогера Юрия Хованского Александр Передрук заявил в разговоре с NEWS.ru, что после переквалификации статьи на более мягкую фигуранта уголовного дела могут либо оправдать по итогам судебного заседания, либо признать виновным, но освободить от наказания, либо вообще прекратить уголовное преследование. Таким образом он прокомментировал опубликованные на сайте 2-го Западного окружного военного суда материалы, где вместо первоначальной ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) фигурирует ч. 1 ст. 205 (оправдание терроризма).

Разные варианты возможны. Возможно прекращение уголовного преследования, возможно вынесение оправдательного приговора, возможен обвинительный приговор с освобождением от наказания. Все будет зависеть от действий защиты. У нас есть возможность ходатайства о прекращении дела, ходатайства о рассмотрении дела. Пока не могу раскрыть карты. <...> По поводу реакции Юрия комментарий не могу дать, это юридического характера вещь. Я бы пока воздержался от оценок, [хорошо это или нет]. Переквалификацию на более мягкую статью вряд ли можно назвать плохим событием, — рассказал Передрук.

По его словам, квалификацию дела изменили таким образом, что срок давности по нему должны признать истекшим. В карточке дела на сайте суда указано, что рассматривать его будет коллегия из трех федеральных судей. В настоящее время все материалы переданы судье Александру Нассухе.

Также в карточке говорится о том, что обвинение Хованскому изменено с публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей на публичное оправдание терроризма как таковое. Как пояснил Передрук, таким образом дело переквалифицировано из тяжкого на средней тяжести. В этой связи предусмотрено более мягкое наказание: до пяти лет лишения свободы (ранее блогеру грозило до семи лет).

Хованский вел видеоблог с 4,4 млн подписчиков. Его задержали в Санкт-Петербурге летом 2021 года. Уголовное дело против Хованского было возбуждено из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней ранее был опубликован в интернете.

Кроме того, блогеру предъявили обвинения в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Первоначально Хованского отправили под арест, но затем ему смягчили меру пресечения и освободили из СИЗО.