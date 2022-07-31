Стало известно, к каким последствиям для МКС приведет выход РФ из проекта Космонавт Борисенко: российский сегмент будет отстыкован от МКС после выхода России из проекта

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

России потребуется год для выхода из программы Международной космической станции (МКС), сообщил летчик-космонавт Андрей Борисенко в ходе разговора с Lenta.ru. Он отметил, что станция может столкнуться с определенными сложностями. По его мнению, российский сегмент МКС придется либо консервировать, либо отстыковывать.

Я думаю, что с учетом разработки технических аспектов выхода и согласования этого процесса с нашими зарубежными коллегами, наверное, полгода-год выход России из программы займет, — предположил Борисенко.

Другой проблемой он назвал глубокую интеграцию российского и американского сегментов на МКС.

МКС — это очень взаимосвязанный организм. Нельзя просто так взять и отключить российский сегмент, потому что станция при этом может потерять большую часть своей функциональности, — сказал летчик.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину, что госкорпорация планирует уйти из проекта МКС после 2024 года. Он отметил, что в рамках международного сотрудничества на станции все обязательства перед иностранными партнерами будут выполнены.

Борисов добавил, что основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной станции и обеспечение отечественной экономики необходимыми космическими услугами.