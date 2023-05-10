Стали известны подробности убийства девушки в Балашихе Подруга убитой в Балашихе девушки рассказала, что погибшая в день трагедии была с тремя знакомыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подруга убитой в Балашихе девушки рассказала, что в день трагедии погибшая проводила время в компании своих знакомых, в числе которых оказались подозреваемые, сотрудники Росгвардии — замкомандира взвода Павел М. и сержант Андрей И. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» девушка отметила, что в подъезд, где обнаружили тело убитой, вместе с ней заходили трое парней, с одним из которых она флиртовала.

Хотели как обычно посидеть где-то в кафе, но его закрыли, и тогда они пошли по подъездам, как это бывает у молодежи. На видео, которое есть в распоряжении следствия, в подъезд заходили не втроем, а вчетвером, Вика и трое парней. С одним она обнималась и флиртовала, а двое как бы остались «не при делах», — рассказала подруга.

По данным следствия, росгвардейцы оглушили знакомого, который флиртовал с девушкой. Он очнулся только утром. Всю ночь подозреваемые издевались над своей жертвой, после чего задушили.

Подруга отмечает, что погибшая родилась в Вознесенском районе Нижегородской области. Ее воспитанием занималась бабушка, но два года назад она скончалась. В связи с этим девушке пришлось переехать в Балашиху к матери, которая не интересовалась дочерью, а все внимание уделала своему сожителю и двум детям. По словам подруги убитой, новый избранник матери гнобил девушку и требовал от нее денег.

Двоих сотрудников Росгвардии ранее заподозрили в убийстве в подмосковной Балашихе. Обнаженное тело погибшей девушки было найдено в одном из многоэтажных домов по улице Калинина. Подозреваемые задержаны и в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.