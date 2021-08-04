Стали известны подробности инцидента с выброшенным из окна ребёнком

Трёхлетний мальчик, выброшенный отцом из окна на пятом этаже, до приезда скорой помощи находился в сознании. Он жаловался на боль сначала прохожим, а потом и прибывшим на место происшествия медикам, сообщает Пятый канал.

У ребёнка диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и множественные переломы. Кроме того, он потерял много крови. Состояние мальчика оценивается как тяжёлое.

По словам очевидцев, отец ребёнка наблюдал из окна за тем, как его сына забирает скорая помощь, а после этого скрылся.

Сообщения об упавшем с высоты пятого этажа ребёнке появилось накануне. Инцидент произошёл на улице Шумилова в Москве. По данным правоохранительных органов, мальчик проживал с бабушкой. К ним в гости пришёл пьяный отец и в пылу ссоры выбросил мальчика из окна. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство.