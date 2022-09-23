Стала известна стоимость отдыха в Таиланде на новогодние праздники АТОР: новогодний отдых в Таиланде обойдется россиянину в сумму от 135 до 302 тысяч рублей

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Вид на залив Лохсама, остров Пхи-Пхи, Таиланд

Таиланд может войти в пятерку популярных направлений для отдыха у россиян на новогодние праздники наряду с Египтом, Мальдивами, ОАЭ и Турцией, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Путевки на Новый год в основном выбирают пары или семьи с детьми, предпочитая отели средней ценовой категории.

Стоимость 10-дневных туров с проживанием в четырехзвездном отеле у Pegas Touristik начинается от 135,5 тысячи рублей на человека. Размещение в пятизвездочной гостинице обойдется от 155 тысяч рублей на человека. Anex Tour предлагает недельный тур в трехзвездном отеле с завтраками за 292 тысячи рублей на двоих, в четырехзвездной гостинице — за 299 тысяч рублей, а в пятизвездной — от 302 тысяч рублей на двоих с завтраками.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что около 80% российских туристов этой зимой будут путешествовать внутри страны, тогда как в открытые для России страны, включая Турцию, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Кубу и Венесуэлу, отправится только 15%. Эксперт также обратил внимание на преимущества отдыха в Подмосковье, который обойдется дешевле иных путешествий.