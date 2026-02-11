Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 13:29

Стала известна причина массовых задержек рейсов Azur Air

SHOT: Azur Air массово задерживает рейсы из-за неисправностей у самолетов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Авиакомпания Azur Air столкнулась с масштабными сбоями в расписании из-за технических неполадок, сообщает Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, рейсы перевозчика задерживаются на шесть и более часов как в российских аэропортах, так и во Вьетнаме.

По информации канала, один из отложенных рейсов должен был отправиться из московского Внуково в Нячанг, но перед вылетом у Boeing 767-300 отказал левый двигатель. В итоге время ожидания для пассажиров составило семь часов.

Этот же лайнер уже сталкивался с проблемами ранее: 4 февраля он не смог вовремя вылететь из Красноярска во вьетнамский Фукуок. А спустя два дня, 6 февраля, у самолета отказали створки шасси, из-за чего он был вынужден вернуться в аэропорт Пхукета, где перед посадкой вырабатывал топливо.

Проблемы с вылетами затронули и другие направления. На 10 часов перенесли рейс из Барнаула в Нячанг, а задержки от шести до восьми часов фиксируются на маршрутах Москва — Пхукет, Камрань — Тюмень и Тюмень — Камрань. Во всех случаях речь идет о неисправностях воздушных судов.

При этом в пресс-службе перевозчика опровергли информацию о масштабном сбое. В беседе с ТАСС там подчеркнули, что задержки связаны не с техническими неисправностями, а поздним прибытием бортов.

Ранее пассажиры рейса Azur Air из Пхукета в Москву столкнулись с многократными задержками, ожидая вылета уже вторые сутки. После нескольких переносов рейса люди были вынуждены ночевать в аэропорту, располагаясь прямо на полу и используя сумки вместо подушек. Из-за тропической жары некоторым пришлось искать спасение в багажном отделении перронного автобуса.

