https://static.news.ru/photo/c77e36ec-2530-11ea-b17f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Первый пассажирский поезд в Крым из Санкт-Петербурга в Севастополь проедет по Крымскому мосту 25 декабря. Именной состав «Таврия» отправится с Московского вокзала города в Севастополь 23 декабря в 14.00.

Известно, что при проезде поезда через Крымский мост он будет освещён, его арки окрасятся в цвета российского флага, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Первый поезд, который проследует по мосту, сначала сделает остановку на станции Тамань-Пассажирская в 01.51 мск, а уже в Крыму остановится на станции Семь Колодезей в 03.54 мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что железнодорожная часть Крымского моста готова к принятию первых поездов. Об этом сообщил начальник заказчика строительства Управления федеральных автодорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков. По его словам, строительство моста завершено, уже получено заключение о соответствии объекта техническим регламентам и проектной документации.