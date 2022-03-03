Стал известен новый способ кражи денег через «обновление браузера»

Компьютерные мошенники начали маскировать свои вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера. При этом упор делается на потребность людей в безопасности. Об этом РИА Новости рассказали в компании по кибербезопасности Angara Security.

На сайтах онлайн-магазинов мошенники распространяют баннеры с уведомлением о том, что версия браузера устарела и для повышения уровня безопасности её надо обновить. Подобные уведомления отображаются у пользователей Android-устройств, возникновение аналогичных инцидентов не исключено и среди пользователей других операционных систем, — рассказали эксперты.

При этом основной упор делается на стремлении людей к безопасности. Так, в тексте баннера говорится об устаревании «89 версии» используемого браузера Google Chrome, даже если у пользователя на устройстве «98 версия». По словам экспертов, подобная «халтура» мошенников вполне объяснима.

Нет нужды усложнять создание объявлений за счёт отображения различного текста пользователям разных версий. Упор делается на потребность в безопасности, которую все сейчас остро испытывают, и дефицит времени на принятие решений, — пояснила аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.

В результате, после перехода по ссылке жертва попадает на фишинговый сайт, где от неё потребуют ввести учётные данные для авторизации аккаунта. Также нажатие на баннер ведёт в загрузке документа, открытие которого приведёт к заражению компьютерного устройства вредоносным ПО.

Ранее сообщалось, что мошенники стали звонить россиянам и сообщать об угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России, связанных с военной операцией на Украине. Как рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета.