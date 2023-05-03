Стал известен неожиданный признак хрупкости сосудов у пожилых Терапевт Чернышова назвала появление синяков признаком хрупкости сосудов у пожилых

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Внезапное появление на кожи синяков может свидетельствовать о хрупкости сосудов у пожилых людей, назвала неожиданный признак врач-терапевт Надежда Чернышова. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснила, что с возрастом эластичность сосудов снижается, из-за чего они становятся склонны к повреждениям.

Косвенным признаком ломкости сосудов является внезапно возникающие синяки. То есть если человек даже слегка задел что-то и сразу же при любом таком прикосновении на коже возникает синяк, надо на это обратить внимание, — отметила терапевт.

По словам Чернышовой, с такой проблемой часто сталкиваются гипертоники, так как повышенное артериальное давление негативно сказывается на состоянии сосудов. Терапевт предупредила, что хрупкость сосудов может привести к развитию острого нарушения мозгового кровообращения, повышается риск инфарктов.

Терапевт посоветовала обратиться к врачу при появлении синяков. Она уточнила, что специалист может назначить лекарства, которые повышают эластичность сосудов и предотвращают их ломкость.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее порекомендовала пожилым включить в рацион зеленый лук. По ее словам, он является хорошим помощником для поддержания здоровья у пожилых людей: он обладает бактерицидным эффектом, укрепляет сосуды и десны, а также помогает в профилактике диабета.