Сроки улучшения ситуации с коронавирусом назвали в Минздраве

https://static.news.ru/photo/c20e226e-9955-11ea-97ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что в стране ситуация с коронавирусом может наладиться к июлю. По её словам, заметна тенденция к снижению заболеваемости, а если и будут какие-то всплески, они не станут пиковыми.

Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, и освобождаются от такого понятия, как карантин... к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать, — отметила инфекционист в эфире Первого канала.

Три последних дня в России ежедневное число заражённых коронавирусом не превышает 10 тыс. человек. Так, 16 мая их было 9 200, 17-го — 9 709, а 18 мая — 8 926. Наибольшее число заражений за день — 11 656 — зафиксировано 11 мая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико понадеялся на стабилизацию в стране ситуации с COVID-19. Хочется верить, что Россия уже вошла в фазу стабилизации, сообщил он во время онлайн-форума. Специалист также выразил надежду на то, что на территории страны постепенно будут смягчаться ограничения, введённые на фоне пандемии COVID-19.