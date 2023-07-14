«Средневековая азиатчина»: Собчак о запрете менять пол Ксения Собчак раскритиковала принятый Госдумой закон о запрете операций по смене пола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала принятый Госдумой в третьем чтении закон о запрете операций по смене пола. Она назвала инициативу репрессивной и посетовала на то, что попытка уйти от либеральных ценностей вводит общество в «средневековую азиатчину».

Позорный репрессивный закон, которым жизнь тысяч людей в России сделают хуже, опаснее, тяжелее. Рассматривать его не как нарушение свобод и прав человека — большое заблуждение. Презрение к загнивающей Европе и её ужасным либеральным ценностям откатывает нас в средневековую азиатчину, — написала Собчак.

Госдума за два дня провела второе и третье чтения законопроекта, который ограничивает право на хирургическую коррекцию пола и изменение гендерных маркеров в документах. Также рекомендовано при адаптации Международной классификации болезней (МКБ) 11 пересмотра сохранить классификацию из МКБ-10, где патологизированы состояния, связанные с гендерными и сексуальными предпочтениями. Одобренный в Думе документ запрещает осуществление процедуры смены пола за исключением случаев, когда вмешательство необходимо для лечения врожденных аномалий.

Критический отзыв на инициативу ранее написали юристы и врачи. В отзыве активистов говорится, что проект направлен на лишение доступа транссексуалов к медицинской помощи, а также на их дискриминацию в обществе.