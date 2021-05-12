«Спящий пророк» предсказал появление нового лидера России

https://static.news.ru/photo/83be6cbc-b3cb-11eb-8959-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предсказаниях американского ясновидящего первой половины ХХ века Эдгара Кейси нашли предсказания о будущем России. Так, в одном из пророчеств он указал на человека, который станет новым лидером российского государства, пишет «Царьград».

Кейси, также известный как «спящий пророк», делал все свои предсказания во сне, а его помощники записывали слова.

В прогнозах, касающихся России, Кейси заявил , что именно ей будет суждено возглавить возродившуюся цивилизацию Земли, при этом центром возрождения всего мира станет Сибирь. Оттуда, по его словам, придёт и новый лидер России, а затем и всего мира.

Как отметил «спящий пророк», у России появится новый лидер, который многие годы будет никому не известен и к власти придёт неожиданно для всех.

Его дом на юге Сибири, — говорится в пророчестве.

Кейси также указал, что новый лидер России впоследствии станет властелином мира, несущим свет и процветание всему сущему на планете.

Эдгар Кейси родился в 1877 году в США в семье фермера. Он был автором нескольких тысяч стенографически записанных ответов на самые разнообразные вопросы, начиная от диагнозов и рецептов для больных и заканчивая информацией о причинах гибели цивилизаций. Первые способности у него проявились уже в девять лет. Свои предсказания он делал в особом состоянии транса, напоминающем сон. Скончался мистик в возрасте 67 лет в 1945 году.

Ранее предсказатель будущего из Бразилии Жуселино Нобрега де Лус заявил о том, что к 2043 году население Земли сократится на 80%. По прогнозам пророка, причиной массовой гибели людей станет катастрофа. Он также добавил, что человечество спровоцирует её самостоятельно. Многие критики связали её с пандемией коронавируса.