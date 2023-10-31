Спрос россиян на отдых в странах Азии вырос на 168%

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Спрос на отдых в Азии в бархатный сезон вырос среди российских туристов на 168% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на исследование «МегаФона». Лидирующим направлением является Китай.

Согласно данным аналитиков, турами в КНР россияне стали интересоваться в 10 раз чаще, в девять раз вырос спрос на отдых в Таиланде, в 2,7 раза — в Индонезии. Кроме того, по словам специалистов, текущей осенью почти в пять раз выросло число российских туристов, посетивших Шри-Ланку. Предполагается, что этому способствовало увеличение числа авиарейсов между Москвой и Коломбо.

Аналитики отметили, что популярность Мальдив у российских путешественников стала спадать. Снижение интереса к данному направлению составило 42%. Эксперты также добавили, что в нынешний бархатный сезон россияне стали намного чаще выезжать за пределы страны по сравнению с осенью 2022 года.

Ранее тревел-блогер Евгения Друкер порекомендовала россиянам выбирать близкие направления на ноябрьские праздники, поскольку они будут непродолжительными. По ее словам, в числе интересных направлений Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Суздаль. Эксперт также посоветовала совершить тур по Золотому кольцу. Из зарубежных направлений она выделила Турцию, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ.