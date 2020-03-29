Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в воскресенье, 29 марта, пришёл на литургию в Исаакиевский собор, несмотря на введённый ранее губернатором города Александром Бегловым запрет на посещение церквей.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее своим указом запретил посещение церквей с 28 марта по 5 апреля в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как передавал NEWS.ru, в РПЦ посчитали запрет нарушающим гарантированные конституцией права.
В Санкт-Петербурге, по последним данным, было выявлено 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался от болезни. Всего в России зафиксировано 1534 случая инфицирования.
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