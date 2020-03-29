https://static.news.ru/photo/1a5d123a-71ac-11ea-9377-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Макаров Фото: assembly.spb.ru

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в воскресенье, 29 марта, пришёл на литургию в Исаакиевский собор, несмотря на введённый ранее губернатором города Александром Бегловым запрет на посещение церквей.

Об этом сообщает «Фонтанка». По данным издания, после короткого разбирательства с охраной всего в собор прошли около 15 человек. В то же время в Казанском соборе собралось более 50 верующих. Священники и посетители храма продолжают целовать иконы. Маски надели три человека из всех.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее своим указом запретил посещение церквей с 28 марта по 5 апреля в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как передавал NEWS.ru, в РПЦ посчитали запрет нарушающим гарантированные конституцией права.

В Санкт-Петербурге, по последним данным, было выявлено 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался от болезни. Всего в России зафиксировано 1534 случая инфицирования.