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24 июля 2026 в 07:08

Спелые бананы, горсть черники и орехи — через час на столе идеальный пирог: аромат на всю кухню

Фото: D-NEWS.ru
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Беру переспелые бананы, горсть черники и йогурт — и готовлю влажный, ароматный пирог с нежной текстурой. Бананы делают тесто сочным, а черника добавляет благородную кислинку, спасая от приторности. Подаю к чаю или кофе, присыпав сахарной пудрой, — уютный десерт для семейных посиделок.

Ингредиенты

Пюре из бананов — 300 г, черника — 100 г, мука пшеничная — 180 г, сахар-песок — 150 г, йогурт натуральный 3,2% — 80 г, масло сливочное — 80 г, грецкий орех — 70 г, яйцо куриное — 1 шт., сахар ванильный — 1 ч. л., сода пищевая — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., сахарная пудра — по вкусу.

Как готовлю

Сначала растапливаю сливочное масло и даю ему остыть. Тем временем подсушиваю грецкие орехи на сковороде и рублю их ножом — не слишком мелко, чтобы чувствовался хруст. Чернику мою и тщательно обсушиваю на бумажном полотенце.

В глубокой миске пюрирую очищенные бананы блендером в однородную жидкую кашицу. Добавляю к пюре остывшее масло, йогурт, ванильный сахар и перемешиваю венчиком. В отдельной миске взбиваю яйцо с сахаром и солью, затем соединяю обе массы.

Прямо в миску просеиваю муку с содой и аккуратно вмешиваю лопаткой до однородности. Самое сложное — это в последнюю очередь добавить рубленые орехи и чернику, стараясь не раздавить ягоды, чтобы тесто осталось красивым. Выливаю тесто в форму (20–22 см), застеленную пергаментом, и отправляю в разогретую до 175 °C духовку примерно на 50 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выйти сухой. Даю пирогу остыть в форме 15 минут, затем аккуратно перекладываю на решетку. Полностью остывший пирог посыпаю сахарной пудрой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Моя главная находка — грецкие орехи. Я добавил их крупными кусочками, и они дали контрастную хрустинку к нежному, влажному мякишу. Он настолько нежный, что его лучше не резать горячим, дать полностью остыть в форме, иначе развалится.

Проверено редакцией
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