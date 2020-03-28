https://static.news.ru/photo/714c4174-70cb-11ea-9c9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Специальный поезд, предназначенный для вывода россиян с Украины, прибыл на Киевский вокзал российской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Состав № 906/905 следует по маршруту Киев — Москва — Киев. На обратном пути он заберёт украинских граждан, которые решили отправиться на родину. По данным ТАСС, рейс состоится 28 марта в 19:35. В Киев поезд прибудет 29 марта в 07:32.

Продажу билетов на спецпоезд украинский оператор железнодорожных перевозок начал в предельно минимальные сроки — 26 марта. Сколько пассажиров воспользовались предоставленной возможностью, доподлинно неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти попробуют договориться о запуске ещё одного такого поезда, на котором граждане двух стран могут попасть домой в ситуации ограниченного транспортного сообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции.